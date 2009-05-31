Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Чехия
Франция
Египет
Нидерланды
Мальта
Германия
Япония
Китай
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Реал
Спартак
ЦСКА
Бавария
Тоттенхэм
Барселона
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Адриану Феррейра (Адриану Ферейра Мартинс)
№15
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 янв. 1982 (39) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
Эспаньол
3 : 0
Малага
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3
Малага
0
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Малага
1 : 1
Бетис
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1
Бетис
1
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Спортинг
2 : 1
Малага
65'
65'
65'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
2
Малага
1
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Малага
1 : 0
Расинг
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Малага
1
Расинг
0
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
21:00
Малага
1 : 1
Депортиво
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
21:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
1
Депортиво
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
22:55
Малага
0 : 1
Реал
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Малага
0
Реал
1
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
23:00
Хетафе
1 : 2
Малага
08.03.2009
08 марта 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
1
Малага
2
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Малага
0 : 2
Рекреативо
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
0
Рекреативо
2
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Малага
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1
Малага
3
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Малага
3 : 2
Альмерия
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Малага
3
Альмерия
2
был в запасе