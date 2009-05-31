Адриану Феррейра (Адриану Ферейра Мартинс)
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 янв. 1982 (39) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
Эспаньол
3 : 0
Малага
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3
Малага
0
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Малага
1 : 1
Бетис
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1
Бетис
1
был в запасе
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Спортинг
2 : 1
Малага
65'
65'
65'
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
2
Малага
1
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
Малага
1 : 0
Расинг
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Малага
1
Расинг
0
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 21:00
Малага
1 : 1
Депортиво
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 21:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
1
Депортиво
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 22:55
Малага
0 : 1
Реал
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Малага
0
Реал
1
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 23:00
Хетафе
1 : 2
Малага
08.03.2009 08 марта 2009 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
1
Малага
2
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Малага
0 : 2
Рекреативо
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
0
Рекреативо
2
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 3
Малага
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1
Малага
3
был в запасе
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Малага
3 : 2
Альмерия
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Малага
3
Альмерия
2
был в запасе