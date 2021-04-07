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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Артур Юсупов
№6
Полузащитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 сент. 1989 (31) год
Рост
179
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Сочи
1 : 3
Локомотив
70'
70'
70'
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
70'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Сочи
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Краснодар
1 : 2
Сочи
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Краснодар
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала