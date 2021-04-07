Артур Юсупов
№6
Полузащитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 сент. 1989 (31) год
Рост
179
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Сочи
1 : 3
Локомотив
70'
70'
70'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
70'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Сочи
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Краснодар
1 : 2
Сочи
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Краснодар
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала