Фредрик Стенман
№3
Защитник
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Команда
Юргорден
Гражданство
Швеция
Дата рождения
2 июня 1983 (37) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
Ганновер-96
2 : 1
Брюгге
59'
59'
59'
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ганновер-96
2
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала