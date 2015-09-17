Петтер Андерссон
№8
Полузащитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Швеция
Дата рождения
20 февр. 1985 (36) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Мидтьюлланд
1 : 0
Легия
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Мидтьюлланд
1
Легия
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур