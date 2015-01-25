Данни Холла
№21
Полузащитник
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Команда
Зволле
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
31 дек. 1987 (33) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 19:00
Брайтон & Хов
2 : 3
Арсенал
78'
78'
78'
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Брайтон & Хов
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд