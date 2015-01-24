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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кевин МакНоутон
№21
Защитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
28 авг. 1982 (38) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2009/2010
2008/2009
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
20:30
Ливерпуль
0 : 0
Болтон
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 4 раунд
Ливерпуль
0
Болтон
0
был в запасе