Кевин МакНоутон
№21
Защитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
28 авг. 1982 (38) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 0
Болтон
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 4 раунд
Ливерпуль
0
Болтон
0
был в запасе