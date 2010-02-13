Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Чехия
Франция
Япония
Египет
Мальта
Германия
Нидерланды
Исландия
Ливерпуль
Краснодар
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Спартак
Бавария
ЦСКА
Тоттенхэм
Барселона
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гевин Рэй
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
28 нояб. 1977 (43) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
15:00
Челси
4 : 1
Кардифф
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
15:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
4
Кардифф
1
минуты: 1' - 75' / Англия. Кубок, 1/8 финала