Гевин Рэй
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
28 нояб. 1977 (43) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 15:00
Челси
4 : 1
Кардифф
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 15:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
4
Кардифф
1
минуты: 1' - 75' / Англия. Кубок, 1/8 финала