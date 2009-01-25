Даррен Пурс
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 февр. 1977 (44) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 16:30
Кардифф
0 : 0
Арсенал
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 16:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кардифф
0
Арсенал
0
был в запасе