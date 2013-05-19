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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Джей Ботройд
№23
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 мая 1982 (38) лет
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Ливерпуль
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ливерпуль
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
04.05.2013
04 мая 2013
сб
19:30
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Арсенал
04.05.2013
04 мая 2013
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Арсенал
1
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
15:30
Рединг
0 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Рединг
0
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
Сток Сити
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Сток Сити
2
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Эвертон
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Эвертон
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
Сандерленд
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Сандерленд
1
был в запасе
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
77'
17'
77'
17'
77'
17'
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
77'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Суонси
4 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Суонси
4
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
15:45
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Норвич Сити
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Норвич Сити
0
был в запасе
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Манчестер Сити
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Хэм
1
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
15:45
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Тоттенхэм
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Тоттенхэм
0
был в запасе