Стивен МакФэйл
№37
Полузащитник
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Команда
Шэмрок Роверс
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
9 дек. 1979 (41) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 16:30
Кардифф
0 : 0
Арсенал
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 16:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кардифф
0
Арсенал
0
был в запасе