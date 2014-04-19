Роджер Джонсон
№28
Защитник
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 апр. 1983 (37) лет
Рост
191
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Кристал Пэлас
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вест Хэм
0
Кристал Пэлас
1
был в запасе
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:45
Арсенал
3 : 1
Вест Хэм
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Арсенал
3
Вест Хэм
1
был в запасе
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 18:00
Вест Хэм
1 : 2
Ливерпуль
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
2
был в запасе
31.03.2014 31 марта 2014 пн 22:00
Сандерленд
1 : 2
Вест Хэм
31.03.2014 31 марта 2014 пн 22:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сандерленд
1
Вест Хэм
2
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Вест Хэм
2 : 1
Халл Сити
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
минуты: 10' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Хэм
2
Халл Сити
1
минуты: 10' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
Астон Вилла
0 : 2
Вест Хэм
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Астон Вилла
0
Вест Хэм
2
был в запасе
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 15:45
Вест Хэм
2 : 0
Суонси
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вест Хэм
2
Суонси
0
был в запасе
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Хэм
1
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Кардифф
0 : 2
Вест Хэм
70'
70'
70'
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Кардифф
0
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур