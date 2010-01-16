Ричард Экерсли
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 марта 1989 (32) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Бернли
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
0
был в запасе