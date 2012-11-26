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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Карлос Аранда
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 июля 1980 (40) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
22:59
Сарагоса
0 : 1
Сельта
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
22:59
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0
Сельта
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
22:00
Сарагоса
5 : 3
Депортиво
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
22:00
минуты: 26' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
5
Депортиво
3
минуты: 26' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
22:00
Реал
4 : 0
Сарагоса
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
22:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Реал
4
Сарагоса
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
14:00
Сарагоса
2 : 1
Севилья
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2
Севилья
1
был в запасе
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
19:00
Сарагоса
0 : 1
Хетафе
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
19:00
минуты: 1' - 67'
Испания. Примера, 7 тур
Сарагоса
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 67' / Испания. Примера, 7 тур
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
Валенсия
2 : 0
Сарагоса
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
2
Сарагоса
0
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
Сарагоса
3 : 1
Осасуна
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3
Осасуна
1
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
20:50
Реал Сосьедад
2 : 0
Сарагоса
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
20:50
минуты: 664' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2
Сарагоса
0
минуты: 664' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
19:00
Сарагоса
0 : 1
Малага
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
19:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
0
Малага
1
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
22:00
Эспаньол
1 : 2
Сарагоса
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
22:00
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1
Сарагоса
2
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
21.08.2012
21 авг. 2012
вт
-:-
Сарагоса
0 : 1
Вальядолид
21.08.2012
21 авг. 2012
вт
-:-
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
0
Вальядолид
1
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 1 тур