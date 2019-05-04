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Теннис
Олимпиада
Ронни Роделен
№23
Нападающий
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Команда
Генгам
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 нояб. 1989 (31) год
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:00
Генгам
0 : 0
Кан
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
0
Кан
0
был в запасе
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Монако
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1
Монако
1
был в запасе
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
Монпелье
2 : 0
Генгам
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
2
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Генгам
1 : 0
Дижон
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Генгам
1
Дижон
0
был в запасе
20.02.2019
20 февр. 2019
ср
21:00
Бордо
0 : 0
Генгам
20.02.2019
20 февр. 2019
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Генгам
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
Генгам
0 : 2
Лилль
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Генгам
0
Лилль
2
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Генгам
0 : 1
Реймс
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Генгам
0
Реймс
1
был в запасе
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Генгам
2 : 1
Ренн
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Генгам
2
Ренн
1
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:00
Генгам
0 : 1
Сент-Этьен
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Генгам
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Монако
0 : 2
Генгам
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
0
Генгам
2
был в запасе
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
1 : 2
Амьен
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Генгам
1
Амьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Дижон
2 : 1
Генгам
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
0 : 0
Ницца
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Генгам
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Страсбур
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 88'
Франция. Лига 1, 11 тур
Генгам
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 88' / Франция. Лига 1, 11 тур
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Кан
0 : 0
Генгам
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0
Генгам
0
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:00
Генгам
1 : 2
Тулуза
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
1
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:00
Лилль
3 : 0
Генгам
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
3
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур