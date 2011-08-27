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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Йоанн Пулар
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 июля 1976 (44) года
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
Осер
4 : 1
Аяччо
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
4
Аяччо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
22:00
Аяччо
1 : 1
Эвиан
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Аяччо
1
Эвиан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Лион
1 : 1
Аяччо
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1
Аяччо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
Аяччо
0 : 2
Тулуза
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Аяччо
0
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур