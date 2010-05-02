Фредерик Да Роша
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 сент. 1974 (46) лет
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
Булонь
3 : 3
Ницца
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 35 тур
Булонь
3
Ницца
3
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Сошо
0 : 3
Булонь
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сошо
0
Булонь
3
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
Булонь
1 : 2
Марсель
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Булонь
1
Марсель
2
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
Ланс
3 : 0
Булонь
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3
Булонь
0
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Булонь
1 : 1
Тулуза
31'
31'
31'
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Булонь
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
Булонь
2 : 0
Лорьян
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Булонь
2
Лорьян
0
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Булонь
0 : 0
Лион
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Булонь
0
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
Монако
1 : 0
Булонь
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1
Булонь
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 26 тур
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
Булонь
1 : 3
Ле Ман
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1
Ле Ман
3
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 25 тур
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Лилль
3 : 1
Булонь
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
3
Булонь
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
Булонь
0 : 2
Монпелье
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Булонь
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Бордо
0 : 0
Булонь
29'
29'
29'
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 23:00
Булонь
0 : 2
Валансьен
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 23:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0
Валансьен
2
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Осер
0 : 0
Булонь
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
13.01.2010 13 янв. 2010 ср 22:00
Булонь
0 : 0
Сошо
13.01.2010 13 янв. 2010 ср 22:00
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 18 тур
Булонь
0
Сошо
0
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
Ницца
2 : 2
Булонь
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
2
Булонь
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Лион
2 : 0
Булонь
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2
Булонь
0
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
Марсель
2 : 0
Булонь
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2
Булонь
0
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 17 тур
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
Булонь
2 : 1
Ланс
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 16 тур
Булонь
2
Ланс
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Тулуза
1 : 0
Булонь
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1
Булонь
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур