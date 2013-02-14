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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джамель Абдун
№93
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
14 февр. 1986 (35) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
Леванте
3 : 0
Олимпиакос
18'
29'
18'
29'
18'
29'
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Леванте
3
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала