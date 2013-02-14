Джамель Абдун
№93
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
14 февр. 1986 (35) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
Леванте
3 : 0
Олимпиакос
18'
29'
18'
29'
18'
29'
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Леванте
3
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала