Жан-Жак Пьер
№32
Защитник
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Команда
Гражданство
Гаити
Дата рождения
23 янв. 1981 (40) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
Анжер
1 : 1
Ницца
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1
Ницца
1
был в запасе