Кевин Дас Невес
№6
Защитник
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Команда
Ле Пуаре-сюр-Ви
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 мая 1986 (34) года
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.01.2010 13 янв. 2010 ср 22:00
Булонь
0 : 0
Сошо
13.01.2010 13 янв. 2010 ср 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Булонь
0
Сошо
0
был в запасе
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Лион
2 : 0
Булонь
34'
34'
34'
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2
Булонь
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 11 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Тулуза
1 : 0
Булонь
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
Лорьян
5 : 0
Булонь
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
5
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
Булонь
1 : 3
Монако
38'
38'
38'
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Булонь
1
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
Ле Ман
1 : 1
Булонь
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ле Ман
1
Булонь
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
Булонь
2 : 3
Лилль
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Булонь
2
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
Монпелье
1 : 0
Булонь
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
1
Булонь
0
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 7 тур
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 20:00
Валансьен
1 : 1
Булонь
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Валансьен
1
Булонь
1
был в запасе