Дуглау (Дуглас Феррейра)
№2
Защитник
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Команда
Акхисар Беледиеспор
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 мая 1986 (34) года
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 22:45
ЧФР Клуж
3 : 1
Брага
45'
45'
45'
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
3
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
Брага
1 : 3
Манчестер Юнайтед
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Брага
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 21:45
Галатасарай
0 : 2
Брага
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Галатасарай
0
Брага
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
Брага
0 : 2
ЧФР Клуж
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брага
0
ЧФР Клуж
2
был в запасе