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Паоло Акербис
№20
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 мая 1981 (39) лет
Рост
202
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Катания
3 : 1
Наполи
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
3
Наполи
1
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
19:00
Рома
4 : 3
Катания
16.05.2009
16 мая 2009
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
4
Катания
3
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Катания
0 : 2
Фиорентина
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
0
Фиорентина
2
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Катания
0 : 3
Сиена
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
0
Сиена
3
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Катания
2 : 0
Реджо-ди-Калабрия
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
2
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Катания
1 : 2
Ювентус
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Катания
1
Ювентус
2
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Аталанта
1 : 0
Катания
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
1
Катания
0
был в запасе
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Катания
0 : 2
Интер
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
0
Интер
2
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Катания
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1
Катания
1
был в запасе