Паоло Акербис
№20
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 мая 1981 (39) лет
Рост
202
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
Катания
3 : 1
Наполи
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
3
Наполи
1
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 19:00
Рома
4 : 3
Катания
16.05.2009 16 мая 2009 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
4
Катания
3
был в запасе
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
Катания
0 : 2
Фиорентина
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
0
Фиорентина
2
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
Катания
0 : 3
Сиена
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
0
Сиена
3
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Катания
2 : 0
Реджо-ди-Калабрия
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
2
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
Катания
1 : 2
Ювентус
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Катания
1
Ювентус
2
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Аталанта
1 : 0
Катания
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
1
Катания
0
был в запасе
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Катания
0 : 2
Интер
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
0
Интер
2
был в запасе
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Катания
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1
Катания
1
был в запасе