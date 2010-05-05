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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Мусса Нэрри
№4
Защитник
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Команда
Ле Ман
Гражданство
Гана
Дата рождения
19 апр. 1986 (34) года
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
Нанси
3 : 2
Ле Ман
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
3
Ле Ман
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
27.04.2010
27 апр. 2010
вт
20:00
Монако
1 : 1
Ле Ман
27.04.2010
27 апр. 2010
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
1
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Ле Ман
1 : 2
Лилль
37'
37'
37'
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ле Ман
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
Валансьен
0 : 1
Ле Ман
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Валансьен
0
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
20:00
Ле Ман
2 : 1
Бордо
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ле Ман
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
Ле Ман
2 : 2
Монпелье
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ле Ман
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
Осер
2 : 1
Ле Ман
43'
43'
43'
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
2
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
Ле Ман
0 : 1
Ницца
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ле Ман
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Гренобль
1 : 1
Ле Ман
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
1
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Булонь
1 : 3
Ле Ман
22'
22'
22'
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1
Ле Ман
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Ле Ман
0 : 0
Сошо
58'
58'
58'
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ле Ман
0
Сошо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
Марсель
0 : 2
Осер
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
0
Осер
2
был в запасе
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Валансьен
0 : 0
Осер
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Валансьен
0
Осер
0
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
23:00
Лорьян
0 : 0
Осер
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
0
Осер
0
был в запасе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
Осер
1 : 3
Нанси
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
1
Нанси
3
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
23:00
Осер
2 : 0
Монако
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Осер
2
Монако
0
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
21:00
Ле Ман
0 : 1
Осер
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ле Ман
0
Осер
1
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Осер
2 : 1
Монпелье
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
2
Монпелье
1
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Осер
3 : 2
Лилль
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
3
Лилль
2
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Осер
1 : 0
Бордо
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
1
Бордо
0
был в запасе
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