Линель Китамбала
№99
Нападающий
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Команда
Шарлеруа
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 окт. 1988 (32) года
Рост
187
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Лорьян
2 : 1
Нанси
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2
Нанси
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Дижон
2 : 0
Лорьян
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Лорьян
1 : 1
Бордо
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1
Бордо
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур