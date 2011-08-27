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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Линель Китамбала
№99
Нападающий
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Команда
Шарлеруа
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 окт. 1988 (32) года
Рост
187
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2008/2009
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
Лорьян
2 : 1
Нанси
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
2
Нанси
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
Дижон
2 : 0
Лорьян
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Лорьян
1 : 1
Бордо
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1
Бордо
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур