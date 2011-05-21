Седрик Ангбар
№2
Защитник
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Команда
Аяччо
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 июля 1980 (40) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
Осер
0 : 1
Брест
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Осер
0
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Валансьен
1 : 1
Осер
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Валансьен
1
Осер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Осер
4 : 0
Лион
79'
25'
79'
25'
79'
25'
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
79'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Осер
4
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Осер
1 : 0
Монпелье
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Осер
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Марсель
1 : 1
Осер
51'
51'
51'
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
1
Осер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Осер
1 : 1
Ланс
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
Тулуза
0 : 1
Осер
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Тулуза
0
Осер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
Осер
2 : 2
Сент-Этьен
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Осер
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Ренн
0 : 0
Осер
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
0
Осер
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 23:00
Бордо
3 : 0
Осер
44'
44'
44'
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
3
Осер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Нанси
3 : 1
Осер
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Нанси
3
Осер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
Осер
1 : 1
Лилль
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Осер
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
Кан
2 : 0
Осер
67'
67'
67'
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2
Осер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Осер
1 : 1
Монако
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
Осер
2 : 0
Ницца
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Осер
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
Осер
0 : 1
Бордо
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 4
Осер
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Арль-Авиньон
0
Осер
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
Осер
2 : 2
Нанси
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
2
Нанси
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 18:00
Лилль
1 : 0
Осер
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1
Осер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур