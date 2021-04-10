Хавьер Этчейта
№16
Защитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
31 окт. 1987 (33) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
Хетафе
-:-
Кадис
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
-
Кадис
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
Осасуна
0 : 0
Хетафе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0
Хетафе
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021 21 марта 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
был в запасе
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
Бетис
1 : 0
Хетафе
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1
Хетафе
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 16:00
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 23:00
Реал
2 : 0
Хетафе
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Хетафе
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Хетафе
0
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 16:00
Хетафе
0 : 0
Алавес
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
0
Алавес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
25.01.2021 25 янв. 2021 пн 23:00
Атлетик
5 : 1
Хетафе
57'
57'
57'
25.01.2021 25 янв. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
5
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 21:00
Хетафе
1 : 0
Уэска
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1
Уэска
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
11.01.2021 11 янв. 2021 пн 21:00
Эльче
1 : 3
Хетафе
11.01.2021 11 янв. 2021 пн 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1
Хетафе
3
был в запасе
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Хетафе
0 : 1
Вальядолид
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0
Вальядолид
1
был в запасе
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
83'
83'
83'
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 19:30
Хетафе
1 : 1
Сельта
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Сельта
1
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:30
Кадис
0 : 2
Хетафе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0
Хетафе
2
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
81'
81'
81'
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:15
81'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Леванте
3 : 0
Хетафе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
минуты: 23' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3
Хетафе
0
минуты: 23' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:15
Хетафе
1 : 1
Атлетик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
1
Атлетик
1
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:00
Эйбар
0 : 0
Хетафе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
0
Хетафе
0
был в запасе