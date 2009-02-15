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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гари Тил
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
21 июля 1978 (42) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:30
Дерби Каунти
1 : 4
Манчестер Юнайтед
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Дерби Каунти
1
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала