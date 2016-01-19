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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Люк Варни
№42
Нападающий
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 сент. 1982 (38) лет
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2012/2013
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
Портсмут
2 : 1
Ипсвич Таун
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
минуты: 1' - 76'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Портсмут
2
Ипсвич Таун
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Кубок, 1/32 финала