Кевин Диаз
№8
Полузащитник
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Команда
Тур
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 авг. 1988 (32) года
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Бордо
1 : 0
Монако
79'
79'
79'
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
1
Монако
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 21:00
Лорьян
1 : 1
Монако
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
1
Монако
1
был в запасе
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
Монако
1 : 0
Гренобль
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 22 тур