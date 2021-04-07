Томас Мангани
№5
Полузащитник
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Команда
Анжер
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 апр. 1987 (33) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 17:45
Седан
0 : 1
Анжер
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 17:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Седан
0
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
Анжер
5 : 0
Францискан
18'
18'
18'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Анжер
5
Францискан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 23:00
Анжер
2 : 1
Ренн
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анжер
2
Ренн
1
минуты: 68' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала