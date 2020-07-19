Эндрю Сурман
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 авг. 1986 (34) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 16:00
Борнмут
0 : 2
Саутгемптон
19.07.2020 19 июля 2020 вс 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
0
Саутгемптон
2
был в запасе
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:00
Манчестер Сити
2 : 1
Борнмут
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
2
Борнмут
1
был в запасе
12.07.2020 12 июля 2020 вс 21:00
Борнмут
4 : 1
Лестер Сити
12.07.2020 12 июля 2020 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
4
Лестер Сити
1
был в запасе
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:00
Борнмут
0 : 0
Тоттенхэм
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Борнмут
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
04.07.2020 04 июля 2020 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
5 : 2
Борнмут
04.07.2020 04 июля 2020 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
5
Борнмут
2
был в запасе
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Борнмут
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вулверхэмптон
1
Борнмут
0
был в запасе
20.06.2020 20 июня 2020 сб 21:45
Борнмут
0 : 2
Кристал Пэлас
20.06.2020 20 июня 2020 сб 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Борнмут
0
Кристал Пэлас
2
был в запасе
07.03.2020 07 марта 2020 сб 15:30
Ливерпуль
2 : 1
Борнмут
07.03.2020 07 марта 2020 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
2
Борнмут
1
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
3
Борнмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
53'
53'
53'
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
2
Астон Вилла
1
был в запасе
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Норвич Сити
1 : 0
Борнмут
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Норвич Сити
1
Борнмут
0
был в запасе
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Борнмут
0 : 3
Уотфорд
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Борнмут
0
Уотфорд
3
был в запасе
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 20:30
Вест Хэм
4 : 0
Борнмут
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
4
Борнмут
0
был в запасе
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 15:30
Брайтон & Хов
2 : 0
Борнмут
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
2
Борнмут
0
был в запасе
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Борнмут
1
Арсенал
1
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0
Бернли
1
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
Челси
0 : 1
Борнмут
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
0
Борнмут
1
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 18:00
Борнмут
0 : 3
Ливерпуль
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
0
Ливерпуль
3
был в запасе