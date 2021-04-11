Морган Шнейдерлен
№6
Полузащитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 нояб. 1989 (31) год
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ницца
-:-
Реймс
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
-
Реймс
-
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Лорьян
1 : 1
Ницца
73'
73'
73'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Ницца
2 : 1
Ним
79'
79'
79'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
Ренн
1 : 2
Ницца
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Метц
2
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2
Ницца
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
3 : 0
Анжер
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3
Анжер
0
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Монако
2 : 1
Ницца
40'
40'
40'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Брест
2 : 0
Ницца
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2
Ницца
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Ним
0 : 2
Ницца
28'
57'
28'
57'
28'
57'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
Ницца
0 : 1
Ренн
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
Реймс
0 : 0
Ницца
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 2
Монако
69'
69'
69'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Анжер
0 : 3
Ницца
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0
Ницца
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Бордо
0 : 0
Ницца
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур