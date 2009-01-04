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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Оливер Ланкашир
№0
Защитник
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Команда
Уолсолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 дек. 1988 (32) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
Саутгемптон
0 : 3
Манчестер Юнайтед
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Саутгемптон
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала