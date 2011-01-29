Оскар Гоберн
№27
Полузащитник
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Команда
Честерфилд
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 янв. 1991 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:15
Саутгемптон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:15
минуты: 85' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 85' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала