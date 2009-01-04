Райан Смит
№39
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 нояб. 1986 (34) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
Саутгемптон
0 : 3
Манчестер Юнайтед
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Саутгемптон
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала