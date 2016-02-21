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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Теннис
Олимпиада
Крис Браун
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 дек. 1984 (36) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2009/2010
2008/2009
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Блэкберн
1 : 5
Вест Хэм
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Блэкберн
1
Вест Хэм
5
минуты: 1' - 78' / Англия. Кубок, 1/8 финала
18.01.2016
18 янв. 2016
пн
22:45
Ньюпорт Каунти
1 : 2
Блэкберн
10'
10'
10'
18.01.2016
18 янв. 2016
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюпорт Каунти
1
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала