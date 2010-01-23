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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Уэйн Хендерсон
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
16 сент. 1983 (37) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
15:45
Престон
0 : 2
Челси
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
15:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Престон
0
Челси
2
был в запасе