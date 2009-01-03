Крис Нил
№1
Вратарь
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Команда
Порт Вейл
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 окт. 1985 (35) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 20:25
Престон
0 : 2
Ливерпуль
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 20:25
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Престон
0
Ливерпуль
2
был в запасе