Нейл Меллор
№33
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 нояб. 1982 (38) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 15:45
Престон
0 : 2
Челси
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 15:45
минуты: 73' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Престон
0
Челси
2
минуты: 73' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала