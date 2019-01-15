Алан МакКормак
№4
Полузащитник
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Команда
Лутон Таун
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
10 янв. 1984 (37) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 22:45
Лутон Таун
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лутон Таун
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
был в запасе
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
Лутон Таун
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
0
Лутон Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала