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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Алан МакКормак
№4
Полузащитник
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Команда
Лутон Таун
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
10 янв. 1984 (37) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
22:45
Лутон Таун
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лутон Таун
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
был в запасе
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
Лутон Таун
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
0
Лутон Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала