Ли Барнард
№28
Нападающий
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Команда
Саутенд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 июля 1984 (36) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:15
Саутгемптон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:15
минуты: 1' - 73'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 73' / Англия. Кубок, 1/16 финала