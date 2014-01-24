Франк Мусса
№44
Полузащитник
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
24 июля 1989 (31) год
Рост
168
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.01.2014 24 янв. 2014 пт 22:45
Арсенал
4 : 0
Ковентри
24.01.2014 24 янв. 2014 пт 22:45
минуты: 1' - 87'
Англия. Кубок, 4 раунд
Арсенал
4
Ковентри
0
минуты: 1' - 87' / Англия. Кубок, 4 раунд