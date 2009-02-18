Роберт Милсом
№8
Полузащитник
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Команда
Абердин
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 янв. 1987 (34) года
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.02.2009 18 февр. 2009 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Фулхэм
18.02.2009 18 февр. 2009 ср 23:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3
Фулхэм
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур