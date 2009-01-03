Ромейн Лейррие
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
31 авг. 1976 (44) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
Арсенал
3 : 1
Плимут Аргайл
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
3
Плимут Аргайл
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала