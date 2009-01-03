Карл Дугайд
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 марта 1978 (43) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
Арсенал
3 : 1
Плимут Аргайл
52'
44'
52'
44'
52'
44'
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
52'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
3
Плимут Аргайл
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала