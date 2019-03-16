Джейсон Панчеон
№40
Полузащитник
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Команда
Хаддерсфилд Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 июня 1986 (34) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2019 16 марта 2019 сб 18:00
Вест Хэм
4 : 3
Хаддерсфилд Таун
16.03.2019 16 марта 2019 сб 18:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
4
Хаддерсфилд Таун
3
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
09.03.2019 09 марта 2019 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
Борнмут
09.03.2019 09 марта 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Борнмут
2
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Хаддерсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Арсенал
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 18:00
Челси
5 : 0
Хаддерсфилд Таун
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
5
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
29.01.2019 29 янв. 2019 вт 22:45
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Эвертон
65'
65'
65'
29.01.2019 29 янв. 2019 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 16:30
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
Манчестер Сити
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 18:00
Кардифф
0 : 0
Хаддерсфилд Таун
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Кардифф
0
Хаддерсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.12.2018 30 дек. 2018 вс 15:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
30.12.2018 30 дек. 2018 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
0
Челси
1
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Кардифф
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Кристал Пэлас
0
Кардифф
0
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 3
Кристал Пэлас
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
2
Кристал Пэлас
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Лестер Сити
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
1
Лестер Сити
0
был в запасе
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 2
Кристал Пэлас
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
3
Кристал Пэлас
2
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 22:45
Брайтон & Хов
3 : 1
Кристал Пэлас
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Брайтон & Хов
3
Кристал Пэлас
1
был в запасе
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Бернли
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
2
Бернли
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Кристал Пэлас
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1
был в запасе
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
Челси
3 : 1
Кристал Пэлас
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
3
Кристал Пэлас
1
был в запасе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:30
Кристал Пэлас
2 : 2
Арсенал
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:30
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
2
Арсенал
2
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 18:00
Эвертон
2 : 0
Кристал Пэлас
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе