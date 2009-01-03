Матиас Думбе
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 окт. 1979 (41) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
Арсенал
3 : 1
Плимут Аргайл
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
3
Плимут Аргайл
1
был в запасе