Ллойд Секстон
№27
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 апр. 1990 (30) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
Арсенал
3 : 1
Плимут Аргайл
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
3
Плимут Аргайл
1
был в запасе