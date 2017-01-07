Дамьен МакКрори
№14
Полузащитник
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
23 февр. 1990 (31) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Уотфорд
2 : 0
Бертон Альбион
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уотфорд
2
Бертон Альбион
0
был в запасе