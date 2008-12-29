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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Натан Порритт
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 янв. 1990 (31) год
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
29.12.2008
29 дек. 2008
пн
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Мидлсбро
29.12.2008
29 дек. 2008
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Мидлсбро
0
был в запасе