Тамаш Кадар
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
14 марта 1990 (31) год
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Динамо
1 : 1
Лугано
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Лугано
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Мальме
4 : 3
Динамо
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Мальме
4
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Лугано
0 : 0
Динамо
35'
35'
35'
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лугано
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Динамо
1 : 0
Мальме
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
1
Мальме
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур